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داوود أوغلو: صهر أردوغان أصبح نائبا بإصرار من الرئيس 

أحمد داوود أوغلو
أحمد داوود أوغلو
أردوغان وحزبه

داوود أوغلو: صهر أردوغان أصبح نائبا بإصرار من الرئيس 

زعيم حزب المستقبل التركي المعارض: أردوغان تغير بشكل سلبي جداً عن السابق

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دبي - العربية.نت 

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كشف زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، إن بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستقيل مؤخراً من منصب وزير المالية والخزانة، أصبح في عهد حكومته (أوغلو) سابقا، نائباً في البرلمان بإصرار من أردوغان.

وقال داوود أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، مساء السبت "لم أكن أعرف ألبيرق شخصياً، رأيت في تلك الفترة الجميع في الحزب يحاول إقحام أبناؤه وأقاربه، قلت حينها لا يمكن أن يسمح بذلك، ولكن ألبيرق أصبح نائباً في البرلمان بسبب إصرار أردوغان".

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وأضاف أوغلو أن أردوغان تغير بشكل سلبي جداً عن السابق، فأصبحت كل القصور الموجودة في تركيا لا تسعه. وقال في هذا السياق إن "أردوغان تغير بالكامل عن السابق، فمن رئيس وزراء يسكن في أحد أحياء العاصمة أنقرة ويحترمه الجميع، إلى رئيس لا تسعه كل القصور الموجودة في تركيا، نعم هذا تغير سلبي، ومن مرحلة الحرب على الفساد عبر الشفافية والوضوح في جميع المناقصات، إلى إعطاء جميع المناقصات إلى شركائه من الشركات، ومن سياسي بدأ تحررياً وُجن بسبب قصيدة شعر، إلى اتهامه حتى أصدقاءه، الذين كانوا يعملون معه منذ فترة قصيرة، بالخيانة والإرهاب".

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