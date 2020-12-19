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المعارضة التركية.. نصف العائلات في تركيا تحت خط الجوع

النائب عن حزب الخير التركي المعارض، أرسلان كابوكجو أوغلو
النائب عن حزب الخير التركي المعارض، أرسلان كابوكجو أوغلو
اقتصاد تركيا

المعارضة التركية.. نصف العائلات في تركيا تحت خط الجوع

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دبي – العربية نت 

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قال النائب عن حزب الخير التركي المعارض، أرسلان كابوكجو أوغلو، إن نصف العائلات في تركيا تحت خط الجوع، مستنداً لإحصائية أعدتها منظمة (TIMSS) "الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم"، جاء فيها أن 40% من طلاب الصف الرابع الابتدائي في تركيا يذهبون إلى مدارسهم جائعين، بينما هناك 46% من طلاب الصف الثامن في تركيا يعانون من نفس المشكلة.

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وأضاف كابوكجو أوغلو خلال نقاشات الميزانية لعام 2021 في مقر البرلمان "هذه النسب تعني أن نصف العائلات في تركيا تحت خط الجوع".

وخاطب النائب المعارض الوزراء والمسؤولين في حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالقول "إنني أذكر جيداً منذ القدم، منذ ستينيات القرن الماضي، عندما كنت طالباً في مدرسة القرية، كانوا يجلبون من المدينة الحليب والخبز، ويقومون بتوزيعه على الطلاب، ولكن اليوم، بعدما قرأت هذه الإحصائية، أود أن أقول للمسؤولين: أنتم تقومون بكل هذه الاستثمارات، وتقدمون كل هذا المال. تتحدثون عن النهضة، التطور والإنترنت والحواسيب، أظن أنا هذه هي الأحلام، وهذه الحقائق هي نتيجة الدراسة التي قامت بها المنظمة".

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