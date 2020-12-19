رجح مفوض الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مدونة خاصة، أن تظل التوترات في شرق المتوسط وفي العلاقات مع تركيا من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد خلال 2021.

وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تحقيق الاستقرار في القارة ما لم يجد التوازن السليم في علاقاته مع تركيا.

وأشار إلى أن تدخل تركيا النشط والأحادي في ليبيا وسوريا لا يتسق مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن استمرار تركيا في إرسال سفن التنقيب والاستكشاف في شرق البحر المتوسط خلق مناخا سلبيا للغاية.

ولمح بويل إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لاتخاذ إجراءات قوية ضد تركيا تمر الوضع في التدهور، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يمد يده لتركيا آملا في اغتنامها للفرصة.