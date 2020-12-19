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لبنان.. اندلاع مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين ببيروت

بيبروت
جانب من المواجهات بين الطلاب وعناصر الأمن

لبنان.. اندلاع مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين ببيروت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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شهد محيط الجامعة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش من جهة وحشدٍ من طلابٍ من جهة أخرى، كانوا نفذوا اعتصاماً في المنطقة.

وحاول المعتصمون التوجه إلى المدخل الرئيسي للجامعة، إلا أن القوى الأمنية منعتهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع إشكال بين الطرفين.

واستخدمت العناصر العسكرية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لإبعاد المتظاهرين عن مدخل الجامعة.

وأشار ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن القوى الأمنية اعتقلت الناشط هادي مرعي.
إلى ذلك، أفادت المعلومات أنّ شارع بليس في الحمرا قطع في شكل تام حالياً.

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