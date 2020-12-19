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مقتل 8 في حريق بوحدة لرعاية مرضى كوفيد-19 في تركيا

كورونا تركيا
من تركيا "أرشيفية"

مقتل 8 في حريق بوحدة لرعاية مرضى كوفيد-19 في تركيا

الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي.. وتم نقل 11 مريضا آخرين كانوا يتلقون العلاج في الوحدة

متابع الغاء المتابعة

إسطنبول - رويترز

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تسبب حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد-19 في مستشفى خاص في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في مقتل 8، حسب ما ذكر مكتب محافظ الإقليم اليوم السبت.

وقال المكتب في بيان، إن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي، مضيفا أنه تم نقل 11 مريضا آخرين كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى مستشفيات قريبة.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في تركيا سجلت رقما قياسيا وبلغت 246 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

كما سجلت تركيا خلال نفس الفترة 26,410 حالات إصابة بالفيروس، بما يشمل الحالات التي لم تظهر عليها أعراض. وكانت تركيا على مدى 4 أشهر تسجل فقط حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها الأعراض لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر تسجيل كل الحالات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن تركيا سجلت مليونا و982,090 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس.

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