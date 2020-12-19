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إثيوبيا تعتقل أحد قادة جبهة تحرير تيغراي

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أرشيفية
نزاع إثيوبيا

إثيوبيا تعتقل أحد قادة جبهة تحرير تيغراي

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العربية.نت، وكالات

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أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم السبت 19 ديسمبر، اعتقال أحد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي في مخيم للاجئين.

وقال قائد الفرقة الآلية الخامسة للقيادة الشمالية، النقيب إيمانويل بيليت، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه "ألقي القبض على رئيس الأمن والميليشيا التابعة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي في مدينة باكر وبلدات مجاورة مختبئًا في مخيم للاجئين في بلدة شاير.

وأكد على أنه كان اليد اليمنى لزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، ومرتكب جرائم قتل وترهيب لا حصر لها في مدن باكر وقفطة وحميرة.

نازحون من تيغراي
نازحون من تيغراي

وكشف أن "المجرم تم تكليفه أيضا بالمسؤولية الكاملة لقيادة الحرب"، مؤكداً أنه "ترك مسدسه وكلاشينكوف خلفه في النهاية وهرب إلى بلدة شاير، حيث تم القبض عليه مختبئًا في مخيم للاجئين في المدينة".

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وأوضح القائد العسكري الإثيوبي أن المقبوض عليه هو "المسؤول عن مذبحة أفراد قوات الدفاع الوطني في المحليات، مشيرا إلى أن "الجيش يطارد جميع عناصر هذه الميليشيات لتقديمهم للعدالة".

ومطلع نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، شنّ عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمال البلاد ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" المتمردة، التي اتهمها بمهاجمة أهداف عسكرية ومع نهاية الشهر ذاته كان الجيش الحكومي قد سيطر على ميكيلي عاصمة الإقليم.

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