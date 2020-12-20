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تركيا.. 10 قتلى جراء حريق في قسم للعناية بمصابي كورونا         

تجمع أمام المشفى التركي الذي اندلع فيه الحريق
تجمع أمام المشفى التركي الذي اندلع فيه الحريق
فيروس كورونا

تركيا.. 10 قتلى جراء حريق في قسم للعناية بمصابي كورونا         

الحريق اندلع إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي

متابع الغاء المتابعة

أنقرة - فرانس برس 

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أعلن وزير الصحة التركي أن حريقا اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، السبت، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي.

ونُقل المصابون الآخرون، الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأسوي".

,سجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية نوفمبر مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.

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