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إسرائيل: رد باهظ جداً على أي هجوم من إيران وشركائها

عنصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان - أرشيفية من فرانس برس

إسرائيل: رد باهظ جداً على أي هجوم من إيران وشركائها

الجيش الإسرائيلي: مستوى رد الفعل وجميع الخطط جاهزة للرد على أي هجوم إيراني

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دبي - العربية.نت

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توعد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، برد باهظ جدا على أي هجوم من إيران وشركائها.

وأكد أن مستوى رد الفعل وجميع الخطط جاهزة للرد على أي هجوم.

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جاء هذا التحذير قبل أيام من مرور عام على مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير 2020.

قلق أميركي

وقبل أسبوعين، عبر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، عن قلقه من قيام الميليشيات التابعة لإيران بعمليات دون الرجوع لطهران.

وقال "إيران سلمت هذه الجماعات أسلحة متطورة"، موضحاً أن إيران محرجة من اغتيال محسن فخري زاده، وتابع "أعتقد أن إيران سترد بضرب إسرائيل".

هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية، في 3 ديسمبر الجاري أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده مصنوع في إسرائيل.

سيارة فخري زاده بعد الهجوم يوم 27 نوفمبر
سيارة فخري زاده بعد الهجوم يوم 27 نوفمبر

رد قادم وحتمي

وتعهد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن "ردنا على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي"، فيما قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، إن بلاده لن تتهاون في الرد على من قتل العالم فخري زاده.

وكانت إيران قد أعلنت في 27 نوفمبر الماضي، عن مقتل رجلها الغامض الذي كان قليل الظهور إعلامياً، وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية، أن أحد المسلحين أمطر سيارة فخري زاده بالرصاص بعد انفجار سيارة ملغمة بالقرب من سيارته.

وأضافت أن أحد حراس فخري زاده تعرض لإطلاق النار أربع مرات، وأن العالم نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند على بعد نحو 70 كيلومترا شرق طهران، لكنه فارق الحياة في المستشفى.

بينما ذكر شاهد للتلفزيون الرسمي أنه سمع دوي طلقات نارية متكررة، وأن حراس فخري زاده اشتبكوا مع المهاجمين.

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