  • مباشر
اللغة

تدعم الأكراد.. تركيا تحكم على نائبة بـ 22 سنة سجناً

النائبة ليلى غوفن
النائبة ليلى غوفن

تدعم الأكراد.. تركيا تحكم على نائبة بـ 22 سنة سجناً

22 سنة سجناً لنائبة معارضة في تركيا!

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حكمت محكمة تركية، الاثنين، على نائبة سابقة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالسجن أكثر من 22 عاما بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

ودانت محكمة في دياربكر (جنوب شرق) ليلى غوفن، التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي، بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" ونشر "دعاية" إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

بعد رسالة أوجلان..غوفن ورفاقها ينفذون مطلبه العرب والعالم بعد رسالة أوجلان..غوفن ورفاقها ينفذون مطلبه

تحت عنوان الإرهاب

وغالبا ما توجه مثل تلك التهم في البلاد، تحت عنوان الإرهاب لمعارضين يؤيدون الأكراد، أو من يتهم بالضلوع في الانقلاب المزعوم الذي حصل عام 2016.

فمنذ تلك الحادثة، نفذت السلطات في البلاد آلاف التوقيفات، كما اعتقلت عشرات الآلاف بتهم الإرهاب.

يشار إلى أن رفع الحصانة عن غوفن الصيف الماضي، كان أثار موجة انتقادات ضد الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أدانت معظم أحزاب المعارضة في البلاد تلك الخطوة، ولم يقتصر التنديد على حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"، بل امتد لحزبي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان.

وكان محامي النائبة قال في مقابلة سابقة مع العربية.نت إن "إدانتها وإسقاط الحصانة النيابية عنها، ومن ثم اعتقالها تمّ وفقاً لقراراتٍ سياسية لا قانونية"، منتقداً سلوك السلطات الأمنية في التعامل معها ومع رفيقها في حزب "الشعوب الديمقراطي"، موسى فارس أوغلاري الذي اعتقل معها بعد رفع الحصانة النيابية عنه مع نائبٍ آخر عن حزب "الشعب الجمهوري" هو أنيس بربر أوغلو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!
إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها
"جمهورية الإعدام".. موجة انتقادات تطال طهران

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد