تصريح فرنسي مفاجئ.. كورونا المتحور ربما زارنا!

في تصريح مفاجئ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية احتمال أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا مؤخراً فضلاً عن 3 دول أخرى، دخلت البلاد في وقت سابق.

وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية، إنه من المحتمل أن تكون تلك السلالة منتشرة في البلاد على الرغم من الاختبارات الأخيرة لم لم تظهر ذلك. وتابع: "ممكن جدا أن تكون تلك الطفرة المستجدة منتشرة في البلاد".

إلى ذلك، لفت إلى أن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من مرض كوفيد-19 من المفترض أن تقي أيضا من التحور الجديد للفيروس. وأضاف "نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا".

وكانت ألمانيا بدورها أعلنت أمس أن لا معطيات تشي بأن اللقاحات لن تكون فعالة في وجه هذا التطور المستجد في شويكة كورونا.

يشار إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس الذي أصاب الملايين حول العالم، ظهرت قبل أسبوعين في بريطانيا، حيث أكد العلماء أنها شديدة العدوى، وأكثر انتشارا بنسبة 70 في المئة من السلالة الأصلية للفيروس التاجي.

وقف الرحلات مع بريطانيا

وأمس الأحد، أعلنت فرنسا أنها ستوقف جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الاحد- الاثنين، بما في ذلك الرحلات "المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديد".

وقال مكتب رئيس الوزراء جان كاستيكس، إن مهلة 48 ساعة ستوفر وقتا لتنسيق استجابة الاتحاد الأوروبي المشتركة التي ستسمح في نهاية المطاف بالسفر من المملكة المتحدة لاستئناف "الاختبار الإجباري عند المغادرة".

كذلك أعلنت كل من ألمانيا وإيطاليا، وهولندا وبلجيكا وسويسرا، وإيرلندا، بالإضافة إلى النمسا والسويد وكندا، وإسرائيل وإيران، وغيرها تعليق الرحلات مؤقتا.