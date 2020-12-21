  • مباشر
اللغة

قراصنة نيجيريا يفرجون عن 3 لبنانيين ومصريين وسفينتهم

اثنان من اللبنانيين الثلاثة، وأحدهما القبطان

قراصنة نيجيريا يفرجون عن 3 لبنانيين ومصريين وسفينتهم

متابع الغاء المتابعة

لندن- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد 3 أسابيع من احتجازهم، أفرج قراصنة نيجيريون عن 3 لبنانين واثنين مصريين، كانوا ضمن طاقم من 10 أفراد يعملون في باخرة تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا، وتبلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، نبأ الإفراج عنهم من السفير اللبناني لدى نيجيريا، حسام دياب.

اللبنانيون الثلاثة هم قبطان السفينة بلال ريداني، البالغ 59 سنة، ومساعده مصطفى رهيف عجاج والميكانيكي حسام حيدر، والإفراج عنهم تحقق، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من موقع Lebanon24 الإخباري اللبناني "بعد دفع فدية طلبها الخاطفون من شركة "غلوبل شيبينغ كومباني ليميتد" المستأجرة للسفينة من مالكها، حيث تم استلام المخطوفين وهم بصحة جيدة" لكن قيمة الفدية غير معروفة بعد.


علم الوزير من السفير أيضا أنهم بصحة جيدة، وسيعودون إلى لبنان فور انتهاء الإجراءات الموجب اتباعها، فيما علمت صحيفة "اليوم السابع" المصرية من مالك سفينة الشحن Milan وهو اللبناني عدنان الكوت، بخبر الإفراج عن المصريين اللذين لم يتعرضا أيضا لأي أذى، وهما من نرى صورتيهما في الفيديو المعروض أعلاه، وتاريخه أسبوع تقربيا بعد عملية الخطف.

وكان الكوت، ذكر بعد يوم من سيطرة القراصنة على السفينة، أنه قام بتأجيرها إلى شخص يدعى "تافو لورانس" وكانت ترفع علم دولة Saint Kitts and Nevis المكونة من جزيرتين في بحر الكاريبي، حين احتجزوها وهي تنقل بضائع متنوعة من نيجيريا إلى الكاميرون، وعلى متنها طاقم من 3 لبنانيين ومصريين اثنين، هما ضابط بحري ومهندس، كما و4 مواطنين من الهند، إضافة إلى آخر كاميروني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف
سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!

الأكثر قراءة

لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة
بشرى سارة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة! بشرى سارة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد