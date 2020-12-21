قراصنة نيجيريا يفرجون عن 3 لبنانيين ومصريين وسفينتهم

بعد 3 أسابيع من احتجازهم، أفرج قراصنة نيجيريون عن 3 لبنانين واثنين مصريين، كانوا ضمن طاقم من 10 أفراد يعملون في باخرة تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا، وتبلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، نبأ الإفراج عنهم من السفير اللبناني لدى نيجيريا، حسام دياب.

اللبنانيون الثلاثة هم قبطان السفينة بلال ريداني، البالغ 59 سنة، ومساعده مصطفى رهيف عجاج والميكانيكي حسام حيدر، والإفراج عنهم تحقق، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من موقع Lebanon24 الإخباري اللبناني "بعد دفع فدية طلبها الخاطفون من شركة "غلوبل شيبينغ كومباني ليميتد" المستأجرة للسفينة من مالكها، حيث تم استلام المخطوفين وهم بصحة جيدة" لكن قيمة الفدية غير معروفة بعد.





علم الوزير من السفير أيضا أنهم بصحة جيدة، وسيعودون إلى لبنان فور انتهاء الإجراءات الموجب اتباعها، فيما علمت صحيفة "اليوم السابع" المصرية من مالك سفينة الشحن Milan وهو اللبناني عدنان الكوت، بخبر الإفراج عن المصريين اللذين لم يتعرضا أيضا لأي أذى، وهما من نرى صورتيهما في الفيديو المعروض أعلاه، وتاريخه أسبوع تقربيا بعد عملية الخطف.

وكان الكوت، ذكر بعد يوم من سيطرة القراصنة على السفينة، أنه قام بتأجيرها إلى شخص يدعى "تافو لورانس" وكانت ترفع علم دولة Saint Kitts and Nevis المكونة من جزيرتين في بحر الكاريبي، حين احتجزوها وهي تنقل بضائع متنوعة من نيجيريا إلى الكاميرون، وعلى متنها طاقم من 3 لبنانيين ومصريين اثنين، هما ضابط بحري ومهندس، كما و4 مواطنين من الهند، إضافة إلى آخر كاميروني.