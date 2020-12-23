حل الكنيست الإسرائيلي.. والدعوة لرابع انتخابات في عامين

تعتزم إسرائيل إجراء انتخابات مبكرة في مارس بعد فشل البرلمان، اليوم الثلاثاء، في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الميزانية، لتفرض الانتخابات تحديات جديدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتبدأ حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الرابعة في عامين، في حين يواجه نتنياهو غضبا شعبيا بسبب النهج الذي اتبعه في

التصدي لأزمة كورونا واتهامات جنائية بالفساد موجهة له بساحات القضاء.

منافس جديد

وسيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأطول بقاء في السلطة، منافسا جديدا من تيار اليمين، وهو جدعون ساعر، المنشق عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو. وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث الإسرائيلي أن ساعر لديه شعبية مماثلة لشعبية نتنياهو.

وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض، قد شكلا حكومة وحدة في مايو بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة منذ أبريل 2019.

لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إقرار الميزانية وهي خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق يتسلم بموجبه غانتتس السلطة من نتنياهو في نوفمبر 2021.

وأعلن رئيس البرلمان حله، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة، نقلها التلفزيون على الهواء، قائلا إن إجراء انتخابات مبكرة بات تلقائيا نظرا لإخفاق البرلمان في إقرار الميزانية.