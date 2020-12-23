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البرلمان التركي يمدد نشر عسكريين في ليبيا 18 شهرا     

برلمان تركيا
برلمان تركيا

البرلمان التركي يمدد نشر عسكريين في ليبيا 18 شهرا     

عرضت الرئاسة التركية المذكرة وبررتها باحتمال استمرار النزاع بين حكومة الوفاق، وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر

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أنقرة - فرانس برس

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صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا.

وعرضت الرئاسة التركية المذكرة وبررتها باحتمال استمرار النزاع بين حكومة الوفاق، وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وكان البرلمان التركي صوت على مذكرة اولى بهذا المعنى في يناير ردا على دعوة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس لتدخل قوات تركية في ليبيا.

ويندرج ذلك في إطار تقارب بين انقرة وحكومة الوفاق تُرجم باتفاق تعاون عسكري وامني واتفاق مثير للجدل لترسيم الحدود البحرية، أبرم في نوفمبر 2019 بين السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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وسمح الدعم التركي لحكومة طرابلس باستقبال مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة.

وشهد اكتوبر توقيع وقف لاطلاق النار برعاية الامم المتحدة وسمح للاطراف المتخاصمة بالعودة الى طاولة المفاوضات. لكن انقسامات عميقة حول خيار حكومة انتقالية موقتة تقوض فرص انجاح الحوار السياسي.

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