حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، من انهيار لبنان بوتيرة سريعة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف هذا التدهور.

وقال الحريري، الأربعاء، إنه "يجب أن يعلم الجميع أن السياسيين لم يعد لديهم وقت، وأن البلد ينهار بوتيرة سريعة".

على المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من الانفجار ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تُشكّل الحكومة بعد رأس السنة. #تشكيل_الحكومة — Saad Hariri (@saadhariri) December 23, 2020

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أنه بمجرد تشكيل الحكومة سنتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف الانهيار في البلاد، وتابع قائلًا: "نريد أعضاء حكومة يعارضوننا إن أخطأنا من أجل تحقيق مصلحة البلاد".

وطالب الحريري بضرورة التوصل لتشكيل نهائي للحكومة بأسرع وقت ممكن.

الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و"يمكن عم نتأخّر" في #تشكيل_الحكومة وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها. — Saad Hariri (@saadhariri) December 23, 2020

ودخلت مشاورات حكومة لبنان نفقا مجهولا مع تصاعد الخلافات بين الأطراف المعنية بالتأليف بحيث باتت في حاجة إلى "معجزة".

وتؤكد المعطيات الحالية أن الخلافات الواضحة بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل المدعوم أيضا من حزب الله، تحول دون التوافق حول تسمية الوزراء ما يهدد البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.