فيديو.. الشرطة التركية تهاجم نائبا على كرسي متحرك

أظهر فيديو نشره ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتداء الشرطة التركية على مجموعة من السياسيين الأكراد، أرادوا الاحتجاج على اعتقال سلطات بلادهم سياسية كردية بارزة.

İnsanlıkla hiçbir bağı kalmadı bu iktidarın!

HDP İstanbul milletvekili Musa Piroğlu’na yönelik bu alçakça saldırıyı lanetliyorum.

Hiçbirimizi yıldıramayacaksınız, öyle bir devireceğiz ki bir daha ayağa kalkamayacaksınız.

Her bir sözün, her bir fiskenin tek tek hesabını soracağız pic.twitter.com/UIyC0EwsPm — Erkan BAŞ (@erkbas) December 22, 2020

وبحسب مانقلته وسائل إعلام تركية، فإن الشرطة في إسطنبول، هاجمت الثلاثاء، مظاهرة لسياسيين أكراد، بعضهم من برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، واعتدت على المشاركين، ونتيجة لهذا الاعتداء، سقط، موسى بير أوغلو، وهو نائب شارك في المظاهرة، من كرسيه المتحرك، وهو ما ظهر في الفيديو الذي بثه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلبية لدعوة أحزاب ومنظمات كردية، تجمع السياسيون والناشطون الأكراد، في منطقة الفاتح، وسط إسطنبول، احتجاجاً على اعتقال السلطات التركية النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى غوفن.

لكن الشرطة منعتهم من قراءة بيان صحفي، وسرعان ماهاجمتهم، واعتقلت عدداً من المشاركين، بمن فيهم الرئيسان المشتركان لفرع إسطنبول لحزب الشعوب الديمقراطي، إليف بولوت، وإردال أفجي.

كانت السلطات التركية قد ألقت القبض على غوفن، الإثنين، وصدر حكم ضدها بالسجن لمدة 22 عامًا و3 أشهر، بتهمة ممارسة الإرهاب.

وجاء الحكم بعدما رفع البرلمان التركي الحصانة عن غوفان، وأسقط عضويتها وطردها في يونيو الماضي.