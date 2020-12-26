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إطلاق نار في برلين.. وإصابة 4 إثر شجار

عناصر من الشرطة الألمانية (فرانس برس)
عناصر من الشرطة الألمانية (فرانس برس)

إطلاق نار في برلين.. وإصابة 4 إثر شجار

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دبي - العربية.نت

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شهدت العاصمة الألمانية، برلين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حادث إطلاق نار، لم تعرف كافة تفاصيله بعد، أدى إلى إصابة أربعة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

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وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الأربعة نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كورتسبرغ، مضيفة أنه لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.

وكانت خدمة الإطفاء في برلين قالت في وقت سابق على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة في الواقعة.

وعلى الرغم من أن الشرطة استبعدت فرضية الإرهاب إلا أن عند أي هجوم مماثل، غالبا ما تعود المخاوف من احتتمال وجود شبهات إرهابي، لا سيما بعد سلسلة هجمات شهدتها عدة بلدان أوروبية على مدى السنوات الماضية، كان آخرها في فرنسا بنهاية أكتوبر الماضي، حين هاجم شاب تونسي عددا من المتواجدين في كنيسة بمدينة نيس الساحلية.

وأدى الهجوم الذي نفذه إبراهيم عويساوي (21 عاماً) في حينه إلى مقتل رجل وامرأتين بسكين.

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