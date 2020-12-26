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باباجان عن حزب أردوغان: لا يؤمن بسيادة القانون

علي باباجان(فرانس برس)
علي باباجان(فرانس برس)

باباجان عن حزب أردوغان: لا يؤمن بسيادة القانون

من عدو هذا الأسبوع.. باباجان ينتقد قمع المعارضين في تركيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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جدد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، انتقاداته للحكومة التركية، وأداء الرئيس رجب طيب أردوغان في العديد من الملفات.

وهاجم الحليف السابق لأردوغان سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية خلال برنامج إذاعي أمس، قائلا "إذا كان هناك شيء واحد لن تفعله هذه الحكومة، فهو الإصلاح القانوني، فليس لديهم عقلية الإصلاح، ولا يؤمنون بسيادة القانون".

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"عدو هذا الأسبوع"

وحول استهداف نواب الحزب الحاكم للمعارضين، قال: "لقد علقوا لوحة بعنوان "عدو هذا الأسبوع" ليتساءلوا دوريا من يجب أن نعلنه عدوا لنا هذا الأسبوع، رغم أن العدو الأكبر لهذا البلد هو الفقر والبطالة والوباء المتفشي في أرجائها".

إلى ذلك، انتقد الأداء الاقتصادي للحكومة، فضلاً عن قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة إلى 17% في ظل التداعيات الاقتصادية التي يعانيها أبناء الشعب التركي بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، قائلاً: "إننا في بلد يعاني من تفاقم معدلات البطالة، ورفع معدل الفائدة سيقضي على الاقتصاد التركي تمامًا".

أردوغان في البرلمان التركي (أرشيفية- فرانس برس)
أردوغان في البرلمان التركي (أرشيفية- فرانس برس)

"لوبي الفائدة"

كما تساءل وزير الاقتصاد الأسبق، عن خضوع الرئيس التركي لما أطلق عليه "لوبي الفائدة"، قائلًا "هل عاد لوبي الفائدة مجددًا، هل انحنى السيد أردوغان للوبي الفائدة؟".

وأضاف "لماذا لم يتم تفسير القرار، ولماذا لم يتم توضيح الآثار السلبية للقرار على الاقتصاد المتدهور؟".

يشار إلى أن باباجان دأب منذ أشهر على انتقاد أردوغان وسياسته الاقتصادية، فضلاً عن قمع الحريات في البلاد، واعتقال المعارضين.

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