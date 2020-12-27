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زلزال بقوة 5.3 درجة يهز شرق تركيا

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تركيا

زلزال بقوة 5.3 درجة يهز شرق تركيا

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: الزلزال وقع على عمق كيلومترين

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العربية.نت، رويترز

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، إن زلزالاً بقوة 5.3 درجة هز شرق تركيا، فيما ذكر وزير الداخلية أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

وكان المركز قد ذكر في البداية أن قوة الزلزال 6.4 درجة.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 15.95 كيلومتر، وإن مركزه كان إقليم ألازيغ الذي شهد زلزالا بقوة 6.8 درجة في يناير أودى بحياة 39 شخصا.

وكتب وزير الداخلية سليمان صويلو على "تويتر": "لم ترد (أنباء) سلبية حتى الآن. كل فرقنا تواصل عملها على الأرض".

وقالت وسائل إعلام تركية إن السكان في أقاليم ملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا شعروا أيضا بالزلزال.

وتتقاطع خطوط الصدع في تركيا، وتعرضت لهزتين قويتين هذا العام، إحداهما ضربت مدينة إزمير الساحلية الغربية الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 117 شخصًا، والأخرى في مقاطعة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا.

ولقي ما لا يقل عن 17 ألف شخص مصرعهم في زلزال قوي شمال غربي تركيا عام 1999.

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