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حكومة أردوغان تشدّد الخناق على منظمات المجتمع المدني

General view of Turkish MPs wearing a protective facemask as a preventive measure against the spread of the COVID-19 (novel coronavirus), as Turkish Parliament Speaker Mustafa Sentop (C) speaks during a special session at the Grand National Assembly of Turkey in Ankara on April 23, 2020, to celebrate the 100th anniversary of the foundation of the Parliament, as well as the National Sovereignty and Children’s Day.
البرلمان التركي "أرشيفية"
أردوغان وحزبه

حكومة أردوغان تشدّد الخناق على منظمات المجتمع المدني

منظمات حقوقية دولية ترى أن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك "مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته"

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العربية.نت

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أقر البرلمان التركي، الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، ويسمح لوزارة الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الملاحقين في قضايا الإرهاب.

كما يحق للوزارة مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات.

كما يفرض غرامات تصل إلى نحو 26 ألف دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

أردوغان في البرلمان التركي "أرشيفية"
أردوغان في البرلمان التركي "أرشيفية"

ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.

وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تقييدا جديدا لحريات مؤسسات المجتمع المدني.

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بينما رأت منظمات حقوقية دولية في بيان لها، أن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك "مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته" ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح القانون.

ويقول معارضون إن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 ذريعة لسحق المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.

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