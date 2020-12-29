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السودان.. أمر بالقبض على عسكريين متهمين في قتل شاب

الشرطة السودانية - أرشيفية

السودان.. أمر بالقبض على عسكريين متهمين في قتل شاب

عثر على جثة الشاب بعد خمسة أيام من اختطافه في مشرحة ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أمرت النيابة العامة في السودان، بالقبض على أفراد عسكريين متهمين في قضية مقتل الشاب بهاء الدين نوري، التي أثارت ردود أفعال واسعة.

وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان صحفي، إن جثمان الشاب بهاء الدين نوري أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت لوفاته.

وأشار بيان النيابة العامة إلى اتخاذ النائب العام الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التابعة للدعم السريع، التي قامت بالقبض واحتجاز المجني عليه.

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في المقابل، فتحت قوات الدعم السريع في السودان تحقيقا مع مسؤوليها، وتم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق، وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

ونوري (45 عاما)، هو عضو "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، اختطف في 16 كانون الأول/ديسمبر اثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، بحسب ما نشر في الصحف المحلية.

وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة، ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار الضرب والتعذيب. ولم يتضح على الفور سبب توقيف نوري.

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