المحكمة العليا في تركيا: احتجاز كافالا لا ينتهك حقوقه

أعلنت المحكمة الدستورية العليا التركية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، أن احتجاز رجل الأعمال والناشط، عثمان كافالا، لا ينتهك حقوقه في الحرية والأمن الشخصي.

ووفق وسائل إعلام تركية، فقد اتخذت المحكمة الدستورية العليا قرارها بأغلبية أصواتها، حيث وافق على القرار 7 أعضاء من أصل 8.

هذا واعتقلت السلطات التركية، عثمان كافالا، في مدينة غازي عنتاب، في 19 أكتوبر2017، دون الإفصاح عن سبب احتجازه، وجرى نقله إلى مديرية أمن محافظة إسطنبول، بحجة وجود أمر سري في التحقيق، وفي 1 نوفمبر من نفس العام، جرى نقله إلى سجن سيليفري، في ضواحي إسطنبول.

كما أعد المدعي العام لائحة الاتهام ضد كافالا في 20 فبراير 2019، وذلك في اليوم 477 الذي تلا اعتقاله، وظهر كافالا في السجن في الجلسة السادسة في 18 فبراير من هذا العام، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين في المحاكمة، وقررت المحكمة إلغاء التهم الموجهة إليهم، واتخذت قراراً بإخلاء السبيل، حيث كانت معظم التهم تتعلق بالتجسس.

لكن بعد ذلك مباشرة، أعلن المدعي العام في اسطنبول، العثور على مذكرة توقيف في التحقيق ضد كافالا، ترتبط بمحاولة الانقلاب 2016، لذلك جرى استكمال توقيفه بناء على مذكرة التوقيف.