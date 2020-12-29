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المعارضة التركية تعلن قريبا خطة العودة للنظام البرلماني

كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)
كمال كليتشدار أوغلو (فرانس برس)

المعارضة التركية تعلن قريبا خطة العودة للنظام البرلماني

المعارضة التركية: لا يوجد أي ميزة في نظام الرجل الواحد

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دبي - العربية.نت

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قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تحالف الأمة المعارض سيعلن قريباً عن خارطة الطريق للعودة إلى النظام البرلماني، وفق ما نقلت صحيفة "أحوال" التركية.

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وجدد كليغدار أوغلو انتقاده للنظام الرئاسي قائلا "لا يوجد أي ميزة في نظام الرجل الواحد".

بدوره، انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع مستوى الدخل والمعيشة، منوهاً بأن النظام الرئاسي في البلاد قيد حقوق الإنسان والحريات العامة.

جيش الفقراء يتشكل

وقال في كلمة أمام أعضاء حزبه في العاصمة أنقرة: "في البلد الذي نعيش فيه، يعاني الناس من الجوع والفقر، وعدم المساواة في الدخل، وهذا الشيء محسوس بعمق، جيش الفقراء يتشكل بيد الإدارة السيئة، جيش الفقراء يتشكل من سوء الإدارة".

كما أضاف "المزارعون والمنتجون يفقدون ما لديهم، لا يستطيع التجار الصمود لأيام، ولا يمكنهم سداد ديونهم، وعليهم إغلاق أبوابهم، رواتب المتقاعدين تتلاشى يوماً بعد يوم، مواطنونا ذوو الدخل الثابت محكوم عليهم بمستوى معيشي يمس الكرامة الإنسانية".

علي باباجان
علي باباجان

ثقوب سوداء

وتابع باباجان "نشأت الثقوب السوداء في جميع مجالات الاقتصاد، خزينة الدولة فارغة، والبنك المركزي ليس لديه احتياطيات من العملات الأجنبية، الشباب عاطلون عن العمل، إن الوصول إلى الحق في الصحة يزداد صعوبة، وشعبنا يفقد حياته بسبب عدم التدابير".

وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أن "الدولة كلها محكومة بالولاء لشخص واحد، وليس الولاء للقانون، تتم المجازر البيئية والحضرية من أجل الإيجار، يتم تدمير الموارد الطبيعية للبلاد، تدار السياسة الخارجية بقرارات شخصية".

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