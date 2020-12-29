  • مباشر
اللغة

قراصنة يخترقون مصرف حزب الله اللبناني.. ويسربون معلومات

القرض الحسن
حزب الله

قراصنة يخترقون مصرف حزب الله اللبناني.. ويسربون معلومات

يعود افتتاح "القرض الحسن" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة جمعية خيرية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اخترق قراصنة إلكترونيون حسابات مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني. وسمى القراصنة أنفسهم باسم "Spiderz" ونشروا لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف حزب الله في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله والمدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.

كما كشفوا تفاصيل تتعلق بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020. ووعدوا بالكشف عن المزيد من المعلومات مستقبلا .

القراصنة طالبوا المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع "القرض الحسن"، بعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في إنهيار البلاد اقتصاديا.

وقد كشفت عملية القرصنة عن حسابات مؤسسة "القرض الحسن" في "جمّال ترست بنك"، الذي كان قد خضع إلى العقوبات الأميركية في العام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.

يعود افتتاح "القرض الحسن" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة جمعية خيرية في حين أنه بات اليوم يقدم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة.

ووعد المقرصنون، عبر الفيديو، بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة عن جمعية القرض الحسن وسواها من المؤسسات التابعة لحزب الله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات
بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي  بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي 

الأكثر قراءة

مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
نيويورك تايمز: تركيا على وشك الانفجار وأردوغان يواجه أوقاتاً حرجة نيويورك تايمز: تركيا على وشك الانفجار وأردوغان يواجه أوقاتاً حرجة

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد