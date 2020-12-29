  • مباشر
اللغة

مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة

بهاء الدين نوري
بهاء الدين نوري

مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة

شقيق الشاب السوداني بهاء الدين نوري يكشف أن ثلاث جهات أمنية تنفيذية راقبت بهاء إلى أن تم خطفه وقتله

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هز اسم بهاء الدين نوري الشارع السوداني، فالشاب وجد جثة بعد أيام من اختفائه، ما رسم العديد من التساؤلات، وأثارت قضيته ضجة كبيرة وردود فعل واسعة.

غضب في السودان.. من قتل بهاء الدين! الرئيسية غضب في السودان.. من قتل بهاء الدين!

وفي جديد القضية، طالب شقيق بهاء الدين في خطاب له، معرفة الحقيقة كاملة وقال" عايزين نعرف الحقيقة من كان يراقبه ومن اختطفه ومن أعطى الأوامر".

3 جهات أمنية

كما أضاف "بهاء تمت مراقبته من ثلاث جهات أمنية تنفيذية إلى أن تم خطفه وقتله".

وتابع "نحن حدودنا مع القتلة القصاص، وإخراج كل الحقيقة للشعب السوداني، وسنعلقهم في المشانق بالقانون".

هذا وأصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على عسكريين متهمين في قضية مقتله، وأوضحت في بيان صحافي، مساء أمس، أن جثمان الشاب أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت لوفاته.

الشرطة السودانية - أرشيفية
الشرطة السودانية - أرشيفية

قوات الدعم السريع

وفي حين وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من أفراد قوات الدعم السريع، أعلنت النيابة أن كافة الإجراءات اتخذت للقبض وتسليم جميع الأفراد الذين قبضوا على الشاب واحتجزوه لأيام.

بدورها، فتحت قوات الدعم السريع تحقيقاً مع مسؤوليها، وتم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات والضباط المعنيين إلى التحقيق، وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

بهاء الدين نوري
بهاء الدين نوري

ضرب وتعذيب

يشار إلى أن قضية نوري البالغ من العمر 45 عاما، والذي كان عضو "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بدأت يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، حيث أقدم رجال بزي مدني، أتوا في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، على اعتقاله أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وبعد 5 أيام من اختفائه، عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة.

إلا أن عائلته رفضت دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة
تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية! تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية!

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً

قبل أن تذهب

التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"
التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"

اكتشف المزيد