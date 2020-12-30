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خرجت عن القانون.. اليونان تعترض مقاتلات تركية فوق إيجة

اليونان تركيا
علما اليونان تركيا

خرجت عن القانون.. اليونان تعترض مقاتلات تركية فوق إيجة

7 مقاتلات تركية حلقت بشكل غير قانوني فوق بحر إيجة فاعتقلتها اليونان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام إعلام يونانية، الثلاثاء، باعتراض 7 مقاتلات تركية حلقت بشكل غير قانوني فوق بحر إيجة.

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وأضافت المعلومات أنه تم اعتراض المقاتلات التركية وفق القواعد الدولية.

يشار إلى أن حدة التوتر كانت ازدادت بين البلدين خلال الأيام الأخيرة بعدما كشفت مصادر دبلوماسية أن إعلان الخارجية التركية حول المناورات في بحر إيجه وشرق المتوسط غير صحيح ومضلل.

وقالت المصادر إن اليونان تسعى للتهدئة، وتدعو تركيا للامتناع عن الأعمال الأحادية والتصريحات والإجراءات الاستفزازية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليونانية.

كما أشارت إلى أن أثينا تأمل في إجراء حوار بنّاء مع تركيا حول ترسيم المناطق البحرية في إيجه وشرق المتوسط.

سفينة التنقيب التركية يافوز
سفينة التنقيب التركية يافوز

أنقرة تعرض الحوار

جاء ذلك بعدما ردت وزارة الخارجية التركية على إشعار يوناني للطيارين في بحر إيجه وشرق المتوسط، السبت، مؤكدة أن موقف أنقرة لم يتغير تجاه إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع اليونان، خاصة المحادثات الاستكشافية دون شروط مسبقة.

وقالت إن اليونان تواصل خطواتها الاستفزازية والتصعيدية في المنطقة، وأحدث مثال على ذلك إعلانها عن إشعار للطيارين بهدف إجراء مناورات في 15 موقعاً على طول بحر إيجه ومساحات واسعة بشرق المتوسط.

اليونان وتركيا
اليونان وتركيا

كما دعت اليونان إلى التصرف بمسؤولية من خلال المساهمة في الجهود الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، في إطار علاقات حسن الجوار.

ومنذ أشهر توترت العلاقة بين البلدين على خلفية تنقيب أنقرة عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق المتوسط، ما دفع الاتحاد الأوروبي في العاشر من الشهر الجاري إلى فرض عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر إزاء كل من اليونان وقبرص.

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