  • مباشر
اللغة

حمدوك: الجيش السوداني لديه واجب مقدس للحفاظ على الحدود

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
اقتصاد السودان

حمدوك: الجيش السوداني لديه واجب مقدس للحفاظ على الحدود

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة إن قوات الجيش والأمن لديها واجب مقدس، للحفاظ على حدود البلاد.

وأشار حمدوك، في كلمة متلفزة اليوم الجمعة الأول من يناير، بمناسبة عيد الاستقلال السوداني، إلى أن القوات المسلحة السودانية أكثر استعدادا اليوم، لحماية المدنيين.

عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية
عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية

وتابع رئيس الحكومة السودانية "نطمح من خلال الآلية المشتركة لحماية المدنيين ووقف التجاوزات على القانون" مضيفا "نعقد الأمل على تجاوز الأزمات الاقتصادية وتعزيز موارد المواطنين".

الحدود بين إثيوبيا والسودان على صفيح ملتهب عدسة العربية الحدود بين إثيوبيا والسودان على صفيح ملتهب

الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

وقال رئيس الوزراء السوداني "مجلس الوزراء صادق على إجازة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".

وأضاف أن رفع اسم السودان من لوائح العقوبات، سينعكس على التنمية وتدشين المشاريع الوطنية مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل المجالس الانتقالية ‏المختلفة.

وقال حمدوك في وقت سابق إن الشعب السوداني حقق في وقت وجيز قياسا بأعمار الشعوب، أعظم الثورات في سبيل الحرية والرفاه والاستقرار والديمقراطية، وإنجاز مهمة ممثلة في إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية، وهي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقطع شوط بعيد في السلام.

وتعهد عبد الله حمدوك بالوفاء بمطالب الثورة السودانية كافة، أهمها تحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أن الاقتصاد من الأولويات التي سيبذل كل ما في وسعه لتجاوز التحديات فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر

الأكثر قراءة

السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح! خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح!
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة

قبل أن تذهب

تهديدات قائد فيلق القدس بالانتقام من الولايات المتحدة تكشف الوجه الحقيقي لإيران
تهديدات قائد فيلق القدس بالانتقام من الولايات المتحدة تكشف الوجه الحقيقي لإيران

اكتشف المزيد