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انفجار يستهدف شركة تركية في مقديشو يقتل 5 أشخاص بينهم تركيان

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انفجارفي الصومال

انفجار يستهدف شركة تركية في مقديشو يقتل 5 أشخاص بينهم تركيان

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العربية.نت، وكالات

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قتل 5 أشخاص بينهم تركيان وأصيب 11 آخرون، بينهم أربعة أتراك، بحسب مصادر أمنية في انفجار انتحاري استهدف متعاقدين أتراكاً في منطقة تبعد عن مقديشو نحو عشرين كيلومتراً.

وتبنت حركة الشباب المتشددة الهجوم، وقالت الحركة في بيان لها نقلته مواقع إلكترونية تابعة لها، إن مقاتليها شنوا هجوماً على عمال أتراك، وقتلوا ضابطاً تركياً.

تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيفية)
تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيفية)

يذكر أن شركة تركية تقوم بأعمال بناء في الشارع الذي وقع فيه الانفجار، ويربط الشارع مقديشو بإقليم شبيلى السفلى، وسبق أن شهد الشارع هجمات مماثلة تبنتها حركة الشباب.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه في الصومال في تفجير انتحاري استهدف موقع بناء، ليرتفع إجمالي القتلى إلى أربعة أشخاص.

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وأضاف البيان أن أربعة مواطنين أتراك على الأقل أصيبوا أيضًا في الهجوم.

وأضافت الخارجية التركية أن المهاجم الانتحاري قاد "سيارة مليئة بالقنابل" إلى موقع شق طريق تمتلكه شركة تركية.

وجاء في البيان: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع"، مضيفة أن أنقرة سوف تدعم الصومال "الشقيق" حكومة وشعبًا.

كان مصدر بالشرطة الصومالية قد أعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص تركي في هجوم انتحاري، اليوم السبت، استهدف مواطنين أتراكاً في البلاد، مضيفًا أن المهاجم لقي حتفه.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم.

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