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تيار المستقبل: لبنان ليس منصة لرهانات طهران وعبثها

المستقبل
تيار المستقبل
ميليشيات إيران

تيار المستقبل: لبنان ليس منصة لرهانات طهران وعبثها

هدد الحرس الثوري الإيراني قائلا إن "كل الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان تمت بدعم إيراني"

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دبي - العربية.نت

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غرد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر" السبت قائلاً: "إصرار القيادة الايرانية على زج لبنان في حروبها وصراعاتها يشكل ذروة الاعتداء على السيادة اللبنانية. وطننا ليس منصة لرهانات طهران وسياساتها العبثية مهما حشدت من صواريخ".

وفي وقت سابق، هدد أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، أن "كل الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان تمت بدعم إيراني"، مؤكداً أنها هي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل.

وقال حاجي زاده، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن "المفاوضات حول قدراتنا الصاروخية خط أحمر"، مضيفاً: "لم يجبرنا أحد على تحديد مدى 2000 كيلومتر لصواريخنا".

يأتي هذا التصعيد في إطار التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، حيث تهدد إيران بالثأر عشية الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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