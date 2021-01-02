قال مسؤولون، السبت، إن صحافياً أفغانياً قتل بالرصاص في كمين لسيارة بإقليم غور في وسط أفغانستان وهو خامس إعلامي يسقط قتيلاً في البلاد خلال شهرين.

وقتل بسم الله عادل أيماق (28 عاماً)، رئيس تحرير محطة إذاعة صدى الغور، قرب مدينة فيروز كوه عاصمة الإقليم، يوم الجمعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القتل.

وندد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، باغتيال الصحافي، وقال إن حكومته ملتزمة بدعم وتعزيز حرية التعبير.

وقال الرئيس في تغريدة على "تويتر": "لن تستطيع طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى إسكات الأصوات المشروعة للصحافيين ووسائل الإعلام بتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وقُتل ناشط بالمجتمع المدني يوم الجمعة أيضا في هجوم لمسلحين مجهولين.

وزاد قتل الصحافيين والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان في الشهور الأخيرة، مع ارتفاع وتيرة العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

وكانت حركة طالبان قد قالت في ديسمبر إنها غير مسؤولة عن قتل الإعلاميين.