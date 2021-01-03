  • مباشر
اللغة

أردوغان يشعل موجة غضب.. بعد تصريحات عن محجبات المعارضة

Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a speech after cabinet meeting at Presidential Complex in Ankara on November 3, 2020. (AFP)
الرئيس التركي رجب طسيب أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)

أردوغان يشعل موجة غضب.. بعد تصريحات عن محجبات المعارضة

موجة انتقادات ضد أردوغان.. بعد حديث مهين عن محجبات المعارضة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال تداعيات التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، عن المحجبات في صفوف المعارضة، تتفاعل الساعة.

فقد فتحت تلك التصريحات موجة انتقادات لم تهدأ، في وجه زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

مراقبة وتجسس.. زعيم المعارضة التركية مهدد والسلطات لا تتحرك! العرب والعالم أردوغان وحزبه مراقبة وتجسس.. زعيم المعارضة التركية مهدد والسلطات لا تتحرك!

ووصف زعيم حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا"، علي باباجان تلك التصريحات بالبالية، قائلاً في تغريدة على حسابه أمس السبت"الرئيس والسياسيين التابعين له الذين يحاولون تقييم الناس وفقًا لعرقهم ومعتقداتهم وملابسهم ولغتهم ومستوى معيشتهم، هؤلاء سياسيون عفا عليهم الزمن".

"اعتذر لجميع النساء"

بدوره، طالب زعيم المعارضة التركية كمال كلتشدار أوغلو، أردوغان بالاعتذار للمحجبات ، قائلاً : عليه أن يخرج ويعتذر لجميع النساء. لا يمكن لأي امرأة أن تكون زينة عرض".

وأضاف في حديث لقناة "خلق تي في" التركية: سنصل إلى السلطة مع أصدقائنا، ليس لدينا وقت لمناقشة أسلوب الحياة الخاصة بأي شخص، ولن نفعل ذلك".

علي باباجان
علي باباجان

"عقلية قذرة"

إلى ذلك، انتقدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، تصريحات الرئيس التركي، معتبرة أن "الشعب سئم من عقلية أردوغان القذرة"، بحسب وصفها

وقالت أكشنار، في تغريدة على "تويتر" أمس: سيد رجب طيب أردوغان، بعد أن قُتلت 386 امرأة في بلادنا العام الماضي؛ تخرج وتهين النساء دون أدنى خجل. اذهب وأدي واجبك أولاً، واحفظ أمن وسلامة النساء. لقد سئمت الأمة حقًا من هذه العقلية القذرة".

كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)
كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)

يشار إلى أن أردوغان كان هاجم زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قائلاً " ترونه في بعض الأماكن للحصول على الأصوات، حيث يحضر عددا من المحجبات إلى جانبه مثل عارضات الأزياء"، مضيفاً " لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا، هذه الأشياء ولت".

ما أثار انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة في البلاد، التي ما فتئت توجهة انتقاداتها منذ أشهر عدة لسياسة الرئيس التركي خارجيا وداخليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟ خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
في ظهوره الأخير.. وحيد حامد يفشي سراً ويودع محبيه في ظهوره الأخير.. وحيد حامد يفشي سراً ويودع محبيه
بسبب إصابات حفلات رأس السنة.. دولة عربية تتجه للإغلاق بسبب إصابات حفلات رأس السنة.. دولة عربية تتجه للإغلاق

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد