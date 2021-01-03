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كورونا المتحور يرعب بريطانيا.. وتأكيد رسمي "المدارس آمنة"

كورونا تعبيرية أماكن مغلقة ( Istock)
كورونا تعبيرية ( Istock)

كورونا المتحور يرعب بريطانيا.. وتأكيد رسمي "المدارس آمنة"

المتحور يرعب بريطانيا.. وجونسون يؤكد "سنلقح الملايين"

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العربية.نت- وكالات

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مع انتشار الخوف في بريطانيا من تفشي السلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا التاجي، حاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، طمأنة البريطانيين، مؤكداً أن البلاد ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غداً الاثنين، كما تأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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وأضاف جونسون في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) "نأمل حقا... في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".

المدارس آمنة

من جهة أخرى أوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك. وقال "ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية".

بوريس جونسون(أرشيفية- رويترز)
بوريس جونسون(أرشيفية- رويترز)

جاء ذلك ردا على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد.

تشديد قيود العزل

إلى ذلك، أضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك. وقال إن إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تُطبق قريبا مع استمرار ارتفاع الإصابات.

يشار إلى أن حالات الإصابة بكوفيد-19 بلغت مستويات قياسية، وآخذة في الزيادة في بريطانيا منذ ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، ما أجبر الحكومة بالفعل على إلغاء خططها لفتح المدارس في لندن، والمناطق المحيطة بها وسط دعوات من نقابات المدرسين لإغلاق أوسع نطاقا.

وتخضع أغلب مناطق إنجلترا بالفعل لأكثر القيود صرامة في إطار نظام من أربعة مستويات يهدف إلى وقف انتشار الفيروس وحماية نظام الرعاية الصحية في البلاد.

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