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إسرائيل تمنع التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان

الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل تمنع التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان

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دبي - العربية.نت

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في تطور لافت على الحدود الاسرائيلية اللبنانية، أفاد مراسل "العربية" في القدس، الأحد، بأن إسرائيل منعت التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان.

كما أكد أنها أعلنت مستوطنة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة.

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وتأتي تلك الإجراءات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين منذ سبتمبر الماضي.

هجوم من حزب الله اللبناني

فقبل أيام، توقع جنرال في قيادة الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن يشن "حزب الله" اللبناني هجوماً على إسرائيل في المستقبل القريب.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الضابط قوله: إن الحدود الشمالية تقترب من تصعيد قد يستمر معه القتال لعدة أيام، إلا أنه توعد حزب الله بأن يرد الجيش الإسرائيلي على الهجوم بشدة غير مسبوقة، خلافاً لحوادث سابقة امتنع فيها الجيش عن إطلاق النار بشكل مباشر.

راية حزب الله جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)
راية حزب الله جنوب لبنان (أرشيفية- رويترز)

وفي نوفمبر الماضي، قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد أنشطة حزب الله في جنوب لبنان.

كما كان قائد الفرقة 210 للجيش الإسرائيلي، اللواء رومان غوفمان، أشار قبلها إلى أن الخطر الأكبر على الجيش الإسرائيلي يمثله حزب الله اللبناني، وليس سوريا في الجولان.

واعتبر أن إيران وحزب الله يسعيان إلى بناء جبهة في جنوب سوريا ضد إسرائيل، وهو ما يمثل خطراً رئيسيا، على حد تعبيره.

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