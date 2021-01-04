اليونان: تلقينا تأكيدات بأن تركيا ستكف عن التنقيب

كشفت صحيفة "إيكاثميريني" اليونانية أن أثينا تتطلع إلى استئناف محتمل للمحادثات الاستكشافية مع أنقرة.

وتلقت اليونان تأكيدات بأن تركيا ستكف عن التنقيب عن الغاز والنفط وغيره من الإجراءات التي تعتبر تحدياً للسيادة اليونانية في شرق المتوسط وبحر إيجه، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر، الاثنين.

كما تنتظر أثينا من أنقرة اتخاذ الخطوة الأولى، حيث سيعقد أول اجتماع لاستئناف المحادثات بين البلدين في تركيا.