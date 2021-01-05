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ترحيب واسع النطاق بجهود المصالحة في مجلس التعاون

GCC Summit in Saudi Arabia begins in AlUla’s Maraya Hall
من القمة
قمة مجلس التعاون

ترحيب واسع النطاق بجهود المصالحة في مجلس التعاون

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن "تطبيع العلاقات يشجع استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي"

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دبي - قناة العربية، العربية. نت - أوسان سالم 

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رحب اليمن بالجهود الصادقة لإعادة اللحمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، الثلاثاء، عن تطلع اليمن إلى أن تعالج القمة الخليجية الـ 41 المنعقدة في مدينة العلا السعودية، القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية إلى مجراها الطبيعي تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب المنطقة.

وعبر البيان عن تقدير اليمن العالي لحرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على توحيد الصف ولمّ الشمل من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وثمن الجهود المبذولة في هذ الشأن، وعلى رأسها جهود أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والتي جاءت تتويجاً لجهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن ناحية أخرى، أثنى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على قرار السعودية فتح الحدود المشتركة مع قطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن "تطبيع العلاقات يشجع استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي".

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار العلا بالسعودية.

وانطلقت، الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي.

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