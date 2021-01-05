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سيول: نبذل جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة تحتجزها إيران

An image shared by Iran's Tasnim News Agency shows the seized South Korean tanker in the Arabian Gulf. (Twitter)
سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني
ميليشيات إيران

سيول: نبذل جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة تحتجزها إيران

وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية: الوزارة تجري الآن محادثات مع دبلوماسيين في طهران وسيول لحل المشكلة

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سيول - رويترز

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ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية قالت الثلاثاء إنها تبذل جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية وتحتجزها إيران.

وقالت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-وا إنها ردت على نظرائها في إيران أمس الاثنين وإن الوزارة تجري الآن محادثات مع دبلوماسيين في طهران وسيول لحل المشكلة.

واحتجزت قوات إيرانية، الاثنين، ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري احتجاز الناقلة، على خلفية مخالفتها "للقوانين البيئية البحرية"، بحسب زعمه.

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وأفاد في بيان نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، عن إقدام قوته البحرية "صباح اليوم" على "توقيف سفينة مملوكة لكوريا الجنوبية".

لكن الحرس لم يحدد مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم "هانكوك تشيمي"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".

يُشار إلى أنه سبق للقوات البحرية الإيرانية أن اعترضت أو أوقفت سفنا كانت تعبر في الخليج. ومن أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم المملكة المتحدة في يوليو 2019. وأوقفت السفينة لاتهامها بصدم مركب صيد، وتم تركها بعد نحو شهرين.

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