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ألمانيا: سنواصل دعم بعثة الأمم المتحدة الجديدة بالسودان

الخرطوم - أرشيفية من فرانس برس

ألمانيا: سنواصل دعم بعثة الأمم المتحدة الجديدة بالسودان

أكدت برلين أن السودان يواجه تحديات كبيرة في مسيرته نحو السلام والديمقراطية

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دبي - العربية.نت

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عبرت ألمانيا، الجمعة، عن مواصلة دعمها لبعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان.

وقالت إن "السودان يواجه تحديات كبيرة في مسيرته نحو السلام والديمقراطية".

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واختير الألماني والخبير في العلوم السياسية فولكر بيرثس، الخميس، لتولي منصب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى السودان؛ حيث سيترأس المهمة الجديدة للمنظمة الدولية في ذلك البلد، وفقاً لبيان للأمم المتحدة.

والخبير البالغ 62 عاماً اختاره الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش قبل أربعة أشهر فقط على تعيينه في منصب كبير المستشارين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في أيلول/سبتمبر.

فولكر بيرثس
فولكر بيرثس

موفد سابق إلى سوريا

وكان بيرثس قد تولى سابقاً مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بين 2015 و2016 قبل توليه مناصب تعليمية عدة في ألمانيا وليبيا.

وقال غوتيريش في البيان "يحمل فولكر بيرثس معه إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاماً من الخبرة في التعليم الجامعي والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما فيها مع الأمم المتحدة، وكذلك خبرة كبيرة في حل النزاعات والعلاقات الجيوسياسية الإقليمية".

ومنصب ممثل الأمم المتحدة إلى السودان شاغر منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان، في حزيران/يونيو 2020.

وبعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ستعمل البعثة الأممية ومقرها في الخرطوم على مساعدة السلطات خلال الفترة الانتقالية السياسية التي بدأت مع إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/إبريل 2019.

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