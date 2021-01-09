فقدان الاتصال بطائرة اندونيسية.. والعثور على حطام

أعلنت وزارة النقل الاندونيسية اليوم السبت شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" فقدت الاتصال بإحدى طائرات الركاب التابعة لها بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا. وقال المتحدث باسم الوزارة اديتا ايراواتي إنّ الاتصال" بالطائرة التي تحمل رقم النداء +س ج واي 182+" فقد، بعد أن كان آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 بتوقيت غرينتش).

ولم يتضح بعد عدد الركاب وأفراد الطاقم على متن طائرة البوينغ 737-500.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بالعثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا، يُعتقد أنها لطائرة سريويجايا إير، نشرت بعض المواقع مقاطع مصورة لما قيل إنها لحطام الطائرة.

وكان الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة سريويجايا إير بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا في طريقها إلىمدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

فيما ذكرت الشركة في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية.