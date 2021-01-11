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بعد منحها الإذن.. الصحة العالمية بالصين للتحقيق بمنشأ كورونا

فيروس كورونا يحول ووهان الصينية إلى مدينة أشباح
من ووهان منشأ كورونا
فيروس كورونا

بعد منحها الإذن.. الصحة العالمية بالصين للتحقيق بمنشأ كورونا

كانت المنظمة قد أعلنت سابقاً أن الصين منحت الإذن لزيارة فريق يضم 10 أشخاص

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الصينية، الاثنين، أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

وكانت الصين أكدت مواصلة التحضيرات لزيارة البعثة إلى ووهان للتحقيق في منشأ كورونا، في أعقاب توبيخ نادر من نوعه من منظمة الصحة العالمية لبكين، على خلفية تأخر الزيارة المقررة منذ وقت طويل.

وجاءت التصريحات بعد إعلان المدير العام للمنظمة، أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم استكمال بكين بعد التصريح رغم بدء عدد من أعضاء الفريق الرحلة إلى الصين، لتتبع منشأ الفيروس الذي رصد للمرة الأولى أواخر 2019 في المدينة الواقعة بوسط البلاد.

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وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة، زينغ ييشين، للصحافيين، "يتم النظر في الموعد المحدد (للزيارة) ونحن جاهزون".

كما أضاف "طالما يستكمل هؤلاء الخبراء الإجراءات ويؤكدون برنامجهم سنذهب معاً إلى ووهان لإجراء تحقيقات".

وفي وقت سابق، امتنعت السلطات الصينية عن تأكيد تفاصيل الزيارة، في مؤشر على حساسية المهمة التي عانت من التأخير والسياسة.

وكانت المنظمة قد أعلنت سابقا أن الصين منحت الإذن لزيارة فريق يضم 10 أشخاص.

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