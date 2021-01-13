رأسه بـ7 ملايين دولار.. قصة صهر الظواهري المختفي بإيران

بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي رصد 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تحدد مكانه، كشفت مصادر مصرية تفاصيل عن عبد الرحمن المغربي صهر أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

إلى ذلك، قالت مصادر لـ "العربية.نت" إن صهر الظواهري مغربي الجنسية من مواليد العام 1970 في مدينة مراكش، وكان يتولى منصب القائد العام للقاعدة في أفغانستان، وباكستان منذ العام 2012، كما كان مسؤولا مع المصري حسام عبد الرؤوف المعروف باسم أبو محسن المصري عن الموقع الإعلامي للقاعدة "السحاب".

كاتم أسرار الظواهري

وذكرت المصادر أن المغربي كان مقربا جدا من أيمن الظواهري حتى قبل زواجه من ابنته وكان كاتما ومخزنا لأسراره، وأولاه الظواهري مسؤولية الاتصالات الخارجية للقاعدة والتنسيق مع الجهات التي ينسق معها التنظيم، مضيفة أنه اختفى عن الأنظار منذ الإعلان الكاذب عن مقتله في غارة أميركية في العام 2006 في وزيرستان.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد كشف عن العلاقات الخفية بين تنظيم القاعدة وإيران، مؤكدا أن طهران ساعدت مخططي هجمات 11 سبتمبر وسمحت لهم ببناء مقر عمليات على أراضيها.

وأعلن بومبيو أن الرجل الثاني بالقاعدة الذي يدعى محمد المصري، المطلوب لقتله أميركيين في تفجيرات بأفريقيا عام 1998، قتل في 7 أغسطس الماضي مضيفا أنه تم فرض عقوبات على عبد الرحمن المغربي و3 آخرين من قيادات تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران.