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رسالة لتركيا.. تدريبات مشتركة بين أميركا واليونان وقبرص

علم اليونان أميركا
علم اليونان أميركا

رسالة لتركيا.. تدريبات مشتركة بين أميركا واليونان وقبرص

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دبي - العربية.نت

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في رسالة إلى تركيا، تجري قوات خاصة من اليونان وقبرص والولايات المتحدة تدريبا مشتركا في المياه قبالة جزيرة كريت في شرق البحر المتوسط.

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وبحسب وسائل الإعلام فإن التدريب المشترك يهدف لتعزيز التعاون بين قوات هذه الدول.

وكانت وزارة الدفاع اليونانية أعلنت في أغسطس الماضي، أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص أجرت تدريبات عسكرية في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط حيث تصاعد التوتر بين اثينا وأنقرة مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط في إطار +مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)+".

وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترا شديدا بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.

وأرسلت تركيا منذ العاشر من آب/أغسطس سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية، ما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنا حربية في المنطقة.

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