  • مباشر
اللغة

هيومن رايتس: أردوغان استخدم كورونا ذريعة لتعزيز الاستبداد

Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a joint press conference with the leaders of Russia and Iran as part of a tripartite summit on Syria, in Ankara, on April 4, 2018. (AFP)
الرئيس التركي

هيومن رايتس: أردوغان استخدم كورونا ذريعة لتعزيز الاستبداد

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الحكومة التركية استخدمت وباء كورونا كـ "ذريعة لتعميق حكمها الاستبدادي من خلال إسكات المنتقدين وتمرير قوانين جديدة للحد من المعارضة".

رئيس بلدية إسطنبول يفضح فساد مسؤولين بحزب أردوغان العرب والعالم رئيس بلدية إسطنبول يفضح فساد مسؤولين بحزب أردوغان

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون، في بيان الأربعاء، "لا ينبغي السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا بأن يلقي بظلاله على الهجوم الذي تتعرض له الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020."

وقدمت المنظمة الدولية، عدة أمثلة توثق كيف عززت الحكومة التركية ما وصفته بالحكم الاستبدادي في عام 2020، من بينها القانون الخاص بنقابات المحامين، والقانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي.

قلقون إزاء التدخل في القضاء

كما تطرقت إلى استمرار احتجاز العديد من الشخصيات البارزة، مثل رجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، والكاتب أحمد ألتان ، والرؤساء المشاركون السابقون لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسيكداغ.

إرهاب وهمي

وقال ويليامسون "إن التدخل التنفيذي في القضاء وقرارات النيابة العامة يمثل مشاكل راسخة، تنعكس في ممارسات السلطات المنهجية المتمثلة في الاحتجاز والملاحقة القضائية والإدانة بالإرهاب الوهمي الواسع النطاق والتهم الأخرى، الأفراد الذين تعتبرهم حكومة أردوغان منتقدين أو معارضين سياسيين".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة التركية تواصل إساءة استخدام تهم الإرهاب لتقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأضافت أنه "لا توجد أرقام رسمية منشورة للسجناء المحتجزين على ذمة التحقيق أو المدانين لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني، على الرغم من أنه بناء على أرقام السنوات السابقة فإن العدد لا يقل عن 8.500 ويشمل سياسيين منتخبين وصحفيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها

الأكثر قراءة

فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا
صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه
عقب انتقادات وجدل.. واتساب يوضح عقب انتقادات وجدل.. واتساب يوضح "خصوصيتكم بأمان بشرط"
الإعدام شنقاً لطاعن السياح في جرش.. ثأراً للبغدادي الإعدام شنقاً لطاعن السياح في جرش.. ثأراً للبغدادي
فيضانات واختفاء مدن.. سر تصعيد السودان حول سد النهضة فيضانات واختفاء مدن.. سر تصعيد السودان حول سد النهضة
المركزي المصري يمنع البنوك من توزيع أرباح نقدية المركزي المصري يمنع البنوك من توزيع أرباح نقدية

قبل أن تذهب

وثائق أبوت آباد تكشف أسراراً جديدة حول هجمات 11 سبتمبر
وثائق أبوت آباد تكشف أسراراً جديدة حول هجمات 11 سبتمبر

اكتشف المزيد