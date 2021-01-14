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تركيا: التراجع عن صفقة إس-400 "في غاية الصعوبة"

Turkish National Defence Minister Hulusi Akar gives a press conference at the ministry in Ankara on January 13, 2021.
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أرشيفية)
تركيا

تركيا: التراجع عن صفقة إس-400 "في غاية الصعوبة"

وزير الدفاع التركي يقترح على واشنطن حواراً فنياً.. ويكشف عن إجراء محادثات مع روسيا للحصول على شحنة ثانية من أنظمة إس-400

متابع الغاء المتابعة

أنقرة - رويترز

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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تراجع بلاده عن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 "في غاية الصعوبة"، لكنه عبّر عن أمله في حل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة بالحوار.

وأكد أكار أن تركيا تجري محادثات مع روسيا للحصول على شحنة ثانية من أنظمة إس-400.

شحنة من أنظمة "إس-400" وصلت أنقرة في يوليو 2019
شحنة من أنظمة "إس-400" وصلت أنقرة في يوليو 2019

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات استهدفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة موظفين آخرين بعد شراء الهيئة منظومة إس-400.

وقال أكار للصحافيين في أنقرة اليوم الخميس: "التراجع عن النقطة التي وصلنا إليها وضع في غاية الصعوبة. ندعو (الولايات المتحدة) إلى النأي عن لغة التهديد مثل العقوبات".

شحنة من أنظمة "إس-400" وصلت أنقرة في يوليو 2019
شحنة من أنظمة "إس-400" وصلت أنقرة في يوليو 2019
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وتابع: "نريد حل المشاكل عبر الحوار. إذا أراد الجانب الأميركي حلاً، فيمكن التوصل إليه من خلال العمل على المستوى الفني".

وتقول تركيا إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية ضرورة، إذ لم تتمكن من شراء نظم دفاعية من أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بشروط مُرضية. يذكر أن كلاً من تركيا والولايات المتحدة منتميتان إلى حلف الناتو.

من جهتها، تقول الولايات المتحدة إن صواريخ إس-400 تشكل تهديداً لمقاتلاتها إف-35 وأنظمة دفاع حلف شمال الأطلسي، وهو قول ترفضه تركيا.

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