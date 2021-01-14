يصوت المشرعون اليونانيون، الخميس، على برنامج مشتريات دفاعية لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال، وذلك كجزء من خطة تسليح أعلنتها الحكومة في سبتمبر.

وخصصت اليونان 11.5 مليار يورو (14 مليار دولار) لتحديث قواتها المسلحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما يتزايد التوتر مع تركيا المجاورة.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي كانت متوترة في كثير من الأحيان، بشكل حاد العام الماضي، عندما تواجهت السفن الحربية للبلدين في شرق البحر المتوسط في نزاع حول الحدود البحرية وحقوق الطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم 18 طائرة من طراز رافال - 12 منها في الخدمة حاليًا و6 طائرات جديدة ستبنيها شركة داسو للطيران - منتصف العام، ويكتمل التسليم على مدار عامين. ومن المتوقع أن تكلف الطائرات النفاثة وشراء صواريخ جو - جو المتوافقة معها 2.3 مليار يورو (3.4 مليار دولار).

وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية كريستوس تارانتيليس، إن البرنامج جزء من إجراءات الحكومة "للتعزيز الفوري لقدرات الردع لقواتنا المسلحة".

وتشمل حملة التحديث الشاملة في اليونان للقوات المسلحة في البلاد تحديثا للقوات البرية والبحرية والجوية، وتوظيف 15 ألف فرد.

ويتضمن البرنامج خططًا لشراء سفن حربية، وطائرات مروحية وطائرات دون طيار للحرب المضادة للغواصات، وتحديث أسطول طائرات مقاتلة يونانية من الطراز "إف-16" بحلول عام 2027.