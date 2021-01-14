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كورونا يصيب وزير الصحة اللبناني

وزير الصحة اللبناني حمد حسن

كورونا يصيب وزير الصحة اللبناني

حمد حسن نقل إلى المستشفى الأربعاء بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا، نُقل وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى المستشفى الأربعاء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وجاء في البيان أن حسن دخل مستشفى سان جورج للعلاج.

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يشار إلى أن مستشفيات لبنان تئن تحت وطأة زيادة الإصابات في أعقاب عطلة العام الجديد، الأمر الذي يستنفد قدرتها على استقبال الحالات الحرجة.

وبلغت الإصابات اليومية أعلى رقم لها على الإطلاق الجمعة وهو 5440 حالة. وسجل لبنان في المجمل 226948 حالة فضلاً عن 1705 وفيات حتى الثلاثاء.

من بيروت (أرشيفية من رويترز)
من بيروت (أرشيفية من رويترز)

كما يخضع لبنان حالياً لعزل عام مدته ثلاثة أسابيع ينتهي في الثاني من فبراير. وفرض كذلك حظر تجول لمدة 24 ساعة بداية من الخميس حتى 25 يناير، وهو الأشد صرامة منذ بداية الجائحة مع فتح محال البقالة لخدمات التوصيل فقط.

إلى ذلك ألحقت الجائحة أضراراً شديدة بلبنان الذي يمر بأزمة مالية مدمرة أدت إلى انهيار عملته الليرة وأصابت البنوك بالشلل وحرمت المدخرين من ودائعهم. وتتناقص المستلزمات الطبية في ظل شح الدولار.

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