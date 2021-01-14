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وفد سوداني إلى القاهرة لبحث التوتر مع إثيوبيا

شمس الدين الكباشي
شمس الدين الكباشي

وفد سوداني إلى القاهرة لبحث التوتر مع إثيوبيا

يسلم الوفد خلال الزيارة رسالة إلى الرئيس المصري بشأن تطورات الأوضاع بين السودان وإثيوبيا

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دبي - العربية.نت

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يصل وفد سوداني برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد إلى القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وسيسلم الوفد خلال الزيارة رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع بين السودان وإثيوبيا حول الحدود، وذلك في ظل تصعيد متزايد بين الخرطوم وأديس أبابا على الحدود الشرقية.

وكان رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، زار الحدود السودانية بولاية القضارف متفقداً القوات المسلحة السودانية. وقالت الخارجية السودانية، إن طائرة إثيوبية اخترقت المجال الجوي السوداني ووصفته بالتصعيد الخطير وغير المبرر.

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وتزامنت التوترات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا مع أزمة حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع قادة إقليم تيغراي المتاخم مع الحدود السودانية الإثيوبية، حيث تمكن الجيش السوداني من استرداد معظم الأراضي التي تحتلها ميليشيات الشفتة الإثيوبية.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن الخرطوم استغلت انشغال بلاده بأزمة إقليم تيغراي وتوغلت في أراضٍ إثيوبية، ونوه بأن الخيار الآن لتسوية القضايا هو الحوار.

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