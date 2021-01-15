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أردوغان يطالب الإدارة الأميركية الجديدة بتسليم مقاتلات إف 35

مقاتلات اف 35 الأميركية
مقاتلة اف 35
تركيا

أردوغان يطالب الإدارة الأميركية الجديدة بتسليم مقاتلات إف 35

قال إن بلاده دفعت "أموالا طائلة من أجل طائرات إف 35 التي لم يتم تسليمها"

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دبي - قناة العربية

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طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإدارة الأميركية الجديدة بحل مشكلة تسليم مقاتلات إف 35.

وقال الرئيس التركي إن بلاده دفعت "أموالا طائلة من أجل طائرات إف 35 التي لم يتم تسليمها".

وطالب، أميركا بتسليم طائرات إف 35 التي أوقفتها واشنطن بسبب صفقة الصواريخ الروسية.

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وفرضت واشنطن عقوبات على تركيا يوم 14 ديسمبر، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع (إس – 400)، ومن المحتمل أن تواجه أنقرة بسببها تراجعاً في صناعاتها الدفاعية، خاصة أن العقوبات فُرِضت على شركتها الرئيسية ومديرها إسماعيل ديمير، الذي جُمِّدت أصوله الخاصة مع 3 موظفين آخرين، وفُرِضت عليهم أيضاً قيود متعلقة بالتأشيرات، بموجب قانون "كاستا" الأميركي.

وتنذر الخطوة بعقبات وخيمة إذا ما استمرت لمدّة عامٍ كامل أو أكثر، وهو أمر من شأنه أن يضع أنقرة أمام تحدٍّ كبير، خاصة مع مشاركتها المستمرة في عددٍ من حروب المنطقة كما في سوريا والعراق وليبيا.

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