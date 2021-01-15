  • مباشر
اللغة

7 قتلى على الأقل ومئات المصابين في زلزال قوي بإندونيسيا

زلزال
تعبيرية

7 قتلى على الأقل ومئات المصابين في زلزال قوي بإندونيسيا

متابع الغاء المتابعة

جاكرتا - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أن زلزالا قوته 6.2 درجة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة المئات على جزيرة سولاويسي اليوم الجمعة حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني.

وكان مركز الزلزال على بعد ستة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأظهرت المعلومات الأولية الصادرة عن الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 637 في ماجيني لكن هناك ثلاث وفيات أخرى و24
إصابة في مقاطعة ماموجو المجاورة.

وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي
وإن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.

وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالي سبع ثوان لكن الهزة لم تتسبب في إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض
وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.

العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية العراق ميليشيات العراق العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية

كان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضرارا بعدد من المنازل.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة
انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تُعرف باسم حلقة النار.

وفي عام 2018، لقي الآلاف حتفهم جراء زلزال مدمر قوته 6.2 درجة وتسبب في تسونامي بمدينة بالو في سولاويسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب
زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق

الأكثر قراءة

رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف
الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وهذه التفاصيل الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وهذه التفاصيل
لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة.. لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة..
دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن! دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن!
زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق
حفروا ثقباً وفروا.. ضبط الهاربين من سجن طنطا بمصر حفروا ثقباً وفروا.. ضبط الهاربين من سجن طنطا بمصر

قبل أن تذهب

قدرات الطائرات الانتحارية التي أرسلتها إيران للحوثي
قدرات الطائرات الانتحارية التي أرسلتها إيران للحوثي

اكتشف المزيد