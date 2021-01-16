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محمود عباس يدعو لانتخابات فلسطينية عامّة.. وحماس ترحّب

محمود عباس

محمود عباس يدعو لانتخابات فلسطينية عامّة.. وحماس ترحّب

أقيمت آخر انتخابات رئاسية في كانون الثاني/يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك وفازت بها حماس

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رام الله - فرانس برس

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دعت الرئاسة الفلسطينية الجمعة إلى تنظيم انتخابات عامّة في الأشهر القليلة المقبلة، في حدث هو الأول منذ نحو 15 عاماً ويأتي في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي فتح وحماس التي سارعت إلى الترحيب.
وأقيمت آخر انتخابات رئاسية في كانون الثاني/يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك وفازت بها حماس.

إلا أنّ الانقسام بين حركتي فتح وحماس بلغ ذروته عام 2007 إثر سيطرة حماس على غزّة في معارك دامية دارت بين الطرفين وانتهت بطرد فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية من القطاع.
وأجريت عدة انتخابات محلية منذ 2005 ولكن فقط في الضفة الغربية المحتلة ومن دون مشاركة حماس وفصائل أخرى.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، فيما يقطن الضفة الغربية أكثر من 2,8 مليون فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 450 ألف مستوطن إسرائيلي.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" مساء الجمعة إصدار رئيس السلطة محمود عباس "مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة" على "ثلاث مراحل".
وقالت "وفا" إنّ الانتخابات التشريعية ستقام في 22 أيار/مايو والرئاسية في 31 تموز/يوليو، على أن يتم في 31 آب/أغسطس استكمال انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو ويمثّل "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، وفق تعريفه.

وأضافت "وفا" أنّ صدور المرسوم الرئاسي جاء عقب استقبال عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بالقرار، معربا في بيان عن استعداد الحكومة "للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية".

ولم يعلن عباس إذا ما سيترشح للانتخابات الرئاسية.

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