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الحملة مستمرة بتركيا.. أوامر باعتقال 238 "مناصراً لغولن"

U.S. based Turkish cleric Fethullah Gulen at his home in Saylorsburg, Pennsylvania, U.S. July 10, 2017. REUTERS/Charles Mostoller
فتح الله غولن (أرشيفية)
أردوغان وحزبه

الحملة مستمرة بتركيا.. أوامر باعتقال 238 "مناصراً لغولن"

بين المشمولين في أوامر الاعتقال الصادرة في أزمير 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة

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العربية.نت - وكالات

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أمرت تركيا باعتقال 238 شخصاً في إطار عملية تستهدف أشخاصا "مشتبها في صلاتهم" بفتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب في 2016، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء.

وشملت العملية ستة أقاليم وهي جزء من حملة مستمرة منذ أربع سنوات على شبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأميركية. وينفي غولن أي صلة له بمحاولة انقلاب عام 2016 التي سقط فيها أكثر من 250 قتيلاً.

من محاولة الانقلاب في يوليو 2016
من محاولة الانقلاب في يوليو 2016

وقالت الوكالة إن 160 شخصاً اعتقلوا في أحدث مداهمات للشرطة والتي أمر بها ممثلو الادعاء في أزمير. وأضافت أن العملية استهدفت كذلك مشتبهاً بهم في شمال قبرص حيث تنشر تركيا قوات من جيشها.

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ومن بين المستهدفين 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة، منهم ستة برتبة كولونيل وثلاثة برتبة ليفتنانت كولونيل وتسعة برتبة ميجر.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات 80 ألفاً لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وطردت أكثر من 20 ألفاً من الجيش.

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