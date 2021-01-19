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مجدداً.. محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين تركيا

The building of the European Court of Human Rights is seen in Strasbourg, France March 26, 2019. REUTERS/Vincent Kessler
مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
تركيا وأوروبا

مجدداً.. محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين تركيا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألزمت تركيا بدفع تعويضات للصحفيين اللذين تم احتجازهما في 2010 و2016

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ستراسبورغ (فرنسا) – فرانس برس

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دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجدداً تركيا مرتين اليوم الثلاثاء لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني لصحافيين اثنين.

وسبق أن غرّمت هذه المحكمة أنقرة في نوفمبر بسبب "تدخلها" في حرية التعبير ووضعها في الحجز المؤقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة "جمهوريت"، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا من جديد بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة "ميدان" بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة. وتمّت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.

أتيلا تاش
أتيلا تاش

في هذا الملف، اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة (المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق في حرية التعبير (المادة 10).

وقالت المحكمة "أيّ من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز المؤقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال المعني - أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي - والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجّهت إليه".

وأضافت: "تعتبر المحكمة أيضاً أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكّل تدخلاً في حقه في حرية التعبير". وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو تعويضاً لأضرار معنوية و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.

وفي قضية أخرى تعود إلى العام 2010، دانت المحكمة أيضاً تركيا الثلاثاء لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة "ازاديا ولات" الصادرة باللغة الكردية في تركيا.

مهدي تانريكولو
مهدي تانريكولو
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ودينت أنقرة أيضاً في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي.

وتوجّه منظمات غير حكومية إلى تركيا بشكل منتظم اتهامات بانتهاك حرية التعبير عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام. وتحتلّ تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019.

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